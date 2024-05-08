連鎖餐廳拒導盲犬入內 北市：拒絕工作犬進入最高可罰5萬元

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（中央社記者陳怡璇台北8日電）近日發生餐廳拒絕導盲犬進入事件，北市社會局提醒導盲犬不是一般寵物，是協助視障者安全行進的工作犬，拒絕導盲犬進入將受罰，最高可處新台幣5萬元。

北市社會局今以新聞稿提醒，近日發生知名連鎖餐廳以寵物為由拒絕導盲犬進入事件，但導盲犬就像視障者的「雙眼」，是協助視障者安全行進的工作犬，而非一般寵物。

社會局表示，若拒絕導盲犬進入，違反身心障礙者權益保障法第60條規定，若未改善將處最高5萬元罰鍰，並須接受4小時講習，呼籲營業場所業者注意法規，保障視障者及導盲犬進出公共場所的權益。

社會局並說，已接獲民眾申訴，正依身心障礙者權益保障法第100條規定函請業者提出改善措施，屆期未改善將處罰鍰及接受講習；並持續加強宣導認識導盲犬，進而減少拒絕事件；民眾若發現違法情事，可詳細說明發生人、事、時、地等資訊，提出申訴

依據身心障礙者權益保障法第60條規定，導盲犬或訓練中導盲幼犬及其使用者、合格訓練師、導盲犬寄養家庭等，皆配有相關證件供查驗，也有進出公共場所的權利，因此公共場所、公共建築物、營業場所（包括餐廳、烘焙坊等）、大眾運輸工具及公共設施負責人、業者、使用人等，皆不得拒絕導盲犬及導盲幼犬自由出入，或附加出入條件（如繳納保證金、將導盲犬留置店外等），若有違法事實，社會局表示將依法查處。（編輯：張銘坤）1130508