遭爆與角頭餐敘 張榮興：受邀出席公務餐會巧遇

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北9日電）台北市警察局長張榮興被爆去年與擔任青山宮主委的黃姓角頭餐敘，張榮興今天表示，當天受議員邀請出席公務餐會，巧遇黃姓主委，談論青山王祭活動治安，期間如坐針氈。

TVBS新聞網報導，張榮興去年與「芳明館」黃姓角頭在台北市中山區知名魚翅餐廳晚宴，席間有北市警界高層、民政局長陳永德及無黨籍議員陳政忠與會。

張榮興今天上午在台北市刑警大隊接受聯訪時表示，當天受陳政忠邀請出席公務餐會，討論維護去年青山王祭的治安問題，出席者還包括轄區萬華警分局長、市警局公關室主任、陳永德、區長和府會聯繫人及議員，餐敘約2小時。

張榮興表示，不清楚陳政忠是否邀艋舺青山宮黃姓主委出席，自己在餐敘現場如坐針氈，期間要求廟方辦活動時不能出現暴力，顯然約制有效，去年活動未出現暴力事件。

張榮興說，當時赴餐廳時是在大門口下車，並未提早在遠處下車，餐敘期間與黃姓主委講不到10句話，都是議員在對話，此次是公務餐會巧遇黃姓主委，事後以書面向警政署核備，與88會館案是私人餐會且未報備完全不同。

媒體詢問是否與警政署長人事有關，張榮興指出，不無可能。

張榮興為中央警察大學行政警察學系50期畢業，曾擔任警政署督察室主任、保安警察第六總隊總隊長、航空警察局副局長、新竹縣警察局長、台南市政府警察局秘書室秘書等重要警職，去年初接任台北市警察局長。（編輯：蕭博文）1130509