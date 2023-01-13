警員進出88會館飲宴惹議 刑事局副局長在內26人記過調職

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（中央社記者劉建邦台北13日電）檢警出入「88會館」引爭議，警政署今天表示，經查民國107年、109年，共26名警察赴宴，餐費由會館支付，分別記過、調職，包含刑事局副局長等多名高階警官。

警政署新聞資料指出，因「88會館」案影響警譽，著手調查，調會館出入口監視畫面，發現107年3月12日、10月23日，皆有警員進出「88會館」飲宴，會館雖非風紀場所，監視畫面未出現特定對象，因2次餐費由會館支付，違反公務員廉政倫理規範，懲處相關人疏失。

警政署查出，107年3月12日為聯誼餐會，8名警察出席，包含7名現職、1名退休。

出席有刑事局偵查大隊長吳慶鴻（現任台北市警察局士林分局長）、隊長張躍瀚（現任保三總隊大隊長）、郭有志（現任花蓮縣大隊長）、副隊長林榮政（現任刑事局隊長）、黃聖嘉（現任刑事局隊長）、桃園市警局副大隊長洪漢周（現任桃園市督察）、吳姓警務正、退休陳姓警員。

警政署表示，吳慶鴻邀警員至私人招待所接受不當飲宴，影響警譽，記過1次、調職，其餘警員受邀，情節輕微，各記申誡1次，退休警員行政責任免議。

警政署指出，107年10月23日是破案慶功會，共8名警員與會。

出席包含時任警政署主任秘書鍾國文（現任警專校長）夫婦、刑事局大隊長洪松田（現任高雄市大隊長）、趙家輝（現任新北市樹林分局長）、科長潘文章（現任刑事局督察）、副大隊長李清泉（現任基隆市副局長）、偵查正黃立恆（現任台北市隊長）、台中市警局主任許健基（現任高雄市分局長）夫婦、已退休陳姓紀錄員夫婦。

警政署指出，洪松田邀警員接受不當飲宴，影響警譽，記過1次、調職；鍾國文未查證，受邀參與，記申誡2次，因形象受損，調離校長職務，其餘警員受邀參與，情節輕微，各記申誡1次，退休陳姓紀錄員行政責任免議。

警政署表示，媒體報導109年警政署前政風室主任黃錦秋及王姓檢察官和警員曾至「88會館」及某銀樓招待所唱歌，經查1月17日、7月10日，各有警員出席，2次聚會費皆由招待所支付，違反公務員廉政倫理規範，依警察風紀實施規定，屬不當飲宴。

時任保一總隊副總隊長黃建榮（現任刑事局副局長），事前未查證招待所背景，參與不當飲宴，有疏失且情節嚴重，記過1次、調職；警政署政風室曾姓專員，擔任幹部，仍參加不當飲宴，記申誡2次，其他員警受邀參與，各記申誡1次。

警政署表示，警員至「88會館」及銀樓招待所不當飲宴，事證明確，先行政懲處，至於是否有對價關係等不法行為，政風室將報檢方指揮追查，會持續加強宣導公務員廉政倫理規範，要求各警察機關遵守規定，避免參加不當飲宴，維護形象。（編輯：張銘坤）1120113