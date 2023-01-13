黃錦秋、王涂芝出入2私人招待所 送檢評會評鑑

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（中央社記者蕭博文台北13日電）北市檢警出入「88會館」、「睿森銀樓」2處私人招待所惹議，高檢署今天公布調查報告，以黃錦秋、王涂芝2名檢察官2次無償接受招待，違反倫理規範，送交檢察官評鑑委員會個案評鑑。

高檢署並指出，黃錦秋等人是否確知「88會館」是地下匯兌集團主嫌郭哲敏、林秉文所實際管領，事涉有無涉嫌包庇；且批踢踢自稱張旭昇（綽號小安）之人指稱黃錦秋、現任刑事局副局長黃建榮等人與地下匯兌集團過從甚密，已分案發交新北地檢署併案偵辦。

另一方面，高檢署還查出，新北檢檢察官黃冠傑、楊雅婷（已調任台中地檢署）也曾受邀前往「睿森銀樓」地下室私人招待所，行政責任移由所屬機關首長依法官法規定處理。

台灣高等檢察署新聞稿指出，王涂芝因與內政部警政署政風室合作偵辦員警「線上立破」偽造文書案，受邀參加政風室於民國109年1月17日舉行的尾牙餐敘；餐會後，時任保一總隊副總隊長黃建榮、時任政風室主任黃錦秋（現為高檢署檢察官）邀約續攤唱歌。

由於原預定前往的KTV無包廂，黃建榮稱改前往信義區歡唱，因此分批搭車前往；王涂芝於車上詢問實際唱歌地址後，將地址「松勤路88號」傳送給友人，請友人於唱歌結束後接送。

調查指出，黃建榮、黃錦秋、王涂芝一行9人當天進入進入郭哲敏（綽號小明）有實際管領使用權限的私人招待所，當日無場所經理或業者進入，續攤唱歌無人付費，由「88會館」無償招待。

109年7月間，「線上立破」專案收網，警政署政風室邀約王涂芝參加慶功宴，餐宴結束後，黃建榮、黃錦秋親自邀約王涂芝續攤唱歌，14人分批搭車前往位於大安區信義路4段的「睿森銀樓」地下室私人招待所，同樣無償接受招待。

高檢署指出，黃錦秋身為檢察官竟至私人招待所無償接受招待，違反檢察官倫理規範的「檢察官應避免從事與檢察公正、廉潔形象不相容或足以影響司法尊嚴之社交活動」要求。

高檢署認為，黃錦秋事後一再狡詞否認，要求同行的政風室人員依她的意思撰擬「自請處分書」，甚而以LINE語音電話要求王涂芝改口否認有至「88會館」，意圖卸責，違反檢察官倫理規範第5條「廉潔自持，謹言慎行，致力於維護其職位榮譽及尊嚴」規定，情節重大。

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新聞稿並指出，王涂芝身為檢察官，因與黃錦秋曾共同在桃園地檢署服務，已有10年交情，信任黃錦秋才受邀至「88會館」及「睿森銀樓」地下室私人招待所，但事後配合調查，態度良好，並提供多項事證，自認坦蕩可接受檢驗，相較黃錦秋，情節顯然輕微。

高檢署表示，將全面加強所屬檢察官相關法令及廉政與職務倫理規範宣導、教育訓練，要求確實遵守相關法令規範；貫徹品操疑慮人員督導考核及紀律要求，嚴密管考高風險業務及人員，適時勸導或採取相關因應作為，避免風險事故發生。（編輯：張銘坤）1120113