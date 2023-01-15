吳子嘉稱握有88會館案新名單 警政署盼提供查處

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檢警出入「88會館」事件惹議，警政署已懲處26人。警政署15日晚間表示，盼各界提供相關事證查處，證據到哪就辦到哪；對於員警風紀案件，絕對破除情面、追究到底。（警政署提供）中央社記者黃麗芸傳真 112年1月15日

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（中央社記者黃麗芸台北15日電）檢警出入「88會館」惹議，有26名警官遭懲處。美麗島電子報董事長吳子嘉說已掌握相關影像，求證後將公布其他名單；對此，警政署今晚說，盼各界提供查處，證據到哪就辦到哪。

吳子嘉近日於網路Youtube「董事長開講」談話節目提到，他手上已掌握相關影像，出入88會館的警官不只警政署所懲處的26人，將於求證後在農曆年後公布。

對此，警政署今晚透過新聞稿表示，為端正警紀、調查真相，先前已透過各種管道調取相關影像作為調查基礎，並由警政署公關室聯繫相關傳聞持有影像紀錄的媒體人，經其允諾自行前往警政署提供相關影像。

同時，針對上述所取得相關影像檔案，警政署都逐一過濾清查，並進一步取證，完成涉案員警查處，一切都秉公處理，絕無針對性、選擇性辦案問題存在。

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警政署強調，對於員警風紀案件，絕對破除情面、追究到底，吳子嘉聲稱仍有其他員警涉足「88會館」事證影像，希望能提供查處，也籲請各界主動提供其他員警涉足「88會館」事證影像，證據到哪就辦到哪，秉持勿枉勿縱、徹查到底，並精進各項警察風紀作為。

檢警出入「88會館」引發爭議，警政署13日發布新聞稿指出，因「88會館」案影響警譽，經查民國107年、109年共26警赴宴，懲處多名高階警官，包括現任台北市警察局士林分局長吳慶鴻記過1次、現任警專校長鍾國文記申誡2次、現任刑事局副局長黃建榮記過1次，均調離現職。（編輯：李錫璋）1120115