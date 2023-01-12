警政署公布高階警官人事 史上最大波調動

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（中央社記者劉建邦台北12日電）警政署今天公布87名高階警官人事案，署長黃明昭表示，因有多名六都警局長等警官退休，這次調整19名三線三星及68名三線二星的警官，堪稱史上最大波高階警官調動案。

警政署下午公布高階警官人事案，包含台北市警察局長等首長職缺皆調動；警政署指出，對曾發生重要風紀案件且考核監督不周及涉足88會館參加不當宴飲的警官，皆併案檢討。

警政署公布調動包含警政署督察室主任張榮興接台北市警察局長、警政署警政委員廖宗山接台南市警察局長、台灣警察專科學校校長鍾國文調警政署警政委員、台南市警察局長方仰寧調警政署警政委員等。

台南市警察局發生前秘書室主任莊武能重大風紀案，局長方仰寧日前提到「我一定要離開現職」，署長黃明昭事後表示，方仰寧自請處分，全盤考量後，將調回警政署任職。

至於鍾國文則因有媒體先前再度報導任職警政署主任秘書期間，因曾出入台北市的「88會館」，也在警政署調動名單內。

而接任台北市警察局長的張榮興，曾傳出市長蔣萬安未點頭人事案，蔣萬安10日受訪時說，北市警局長楊源明盡心盡力且堅守崗位，北市治安及警政業務都非常順利，人事部分尊重中央職權。

黃明昭今天表示，對於台北市警察局長人事案，張榮興曾在北市服務20多年，熟悉市警局事務，且重視風紀，雖蔣萬安原提到不認識此警官，但經幾次探詢，最後同意此人事案；高雄市警察局長林炎田到任約半年多，未調動。（編輯：張銘坤）1120112