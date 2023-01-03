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台南警官莊武能涉恐嚇 方仰寧：坦然面對上級處分

2023/1/3 14:06
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（中央社記者洪學廣台南3日電）台南市警局前秘書室主任莊武能涉恐嚇取財案，警察局長方仰寧今天聲明指出，將虛心檢討，坦然面對上級處分及職務安排，同時也致電莊武能，鼓勵他面對司法，不要有情緒性發言。

莊武能日前在新竹縣涉恐嚇取財案，因拒捕且衝撞執勤的橫山警分局員警，遭開9槍才就逮，1日遭新竹地檢署聲請羈押，新竹地院裁定新台幣10萬元交保。台南市政府警局昨天召開考績會，依警察人員人事條例及公務人員考績法相關規定，有圖謀不法利益或言行不檢，致嚴重損害政府或公務人員聲譽有確實證據者，即予一次記2大過處分。

對此，台南市政府警察局長方仰寧今天未露面，而是透過警局公關室主任林郁誌發表聲明，要莊武能勇敢面對司法。

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林郁誌表示，方仰寧案發後虛心檢討，誠懇反省錯誤，並坦然面對上級一切處分跟職務安排。甚至主動致電聯繫莊武能，鼓勵勇敢面對司法，先沈澱自己反省自我，整理為自己有利的事證，積極與律師研商，千萬不要有情緒性的對外發言，傷害警察團隊。一切依證據說話，正向面對司法。

林郁誌說，在和莊武能通話過程中，方仰寧對莊所作所為感到遺憾，也對沒有把部屬管理好感到遺憾痛心，要莊做錯事要勇於檢討面對。另對莊武能拒捕造成員警開槍，傷害警察形象至鉅，還涉及男女不當交往，衍生恐嚇取財責任，市警局考績會決議記2大過免職，並報市府核定。（編輯：孫承武）1120103

#莊武能
#方仰寧
#林郁誌
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