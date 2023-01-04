立委批警界風氣敗壞 警政署：虛心面對檢討改進

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（中央社記者王承中台北4日電）國民黨團書記長李德維今天表示，台灣治安敗壞，警界風紀敗壞，要求政府拿出辦法，揪出警界敗類，整頓風氣。警政署督察室組長邱麗宜說，警政署虛心面對並檢討改進。針對高階警官涉入恐嚇取財案，絕不寬貸，從嚴究辦。

前台南市警察局秘書室主任莊武能涉入恐嚇取財案，拒捕且衝撞員警，遭開9槍才就逮。國民黨立法院黨團書記長李德維、副書記長鄭正鈐、陳以信等人，今天在立法院國民黨團記者室召開「警官都變流氓，蔡英文還談什麼打擊犯罪不手軟」記者會。

鄭正鈐表示，去年民眾在路邊撿到槍的事件就發生不只一起，更是幾乎天天都有槍擊案發生，尤其1月2日元旦隔天就發生3起槍擊案，這就是台灣治安的現況。不禁要問，如果連高階警官都變成流氓，國內治安到底會變成什麼樣。蔡政府除震怒外，請拿出實質的作為。

李德維指出，當行政院提出選罷法排除黑金、槍、毒之虞，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌對於目前台灣街頭上這麼多的槍枝到底管不管，有沒有關心過？還是認為修選罷法就能解決黑金、槍、毒？現在民眾在街頭就能撿到槍，每天街頭都有槍聲，但看不到執政黨的態度。

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李德維表示，台灣不能變成另一個西西里，國民黨團要求相關行政部門必須拿出辦法。蘇貞昌曾說公務員中難免有敗類，現在連身為人民保母的警察都涉入恐嚇取財，呼籲行政院、內政部、警政署應該把警界的敗類揪出來，整頓風氣，真的為人民做點事情，不能放任治安繼續敗壞。

與會的邱麗宜表示，對於國民黨團所提出的意見，警政署會虛心面對及檢討並改進。針對莊武能涉入恐嚇取財案，警政署絕對不會寬貸，會根據事證從嚴究辦，也會追究相關的責任。（編輯：翟思嘉）1120104