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首頁 / 社會

曾赴88會館 警專校長：這是舊聞、歡迎查清楚

2022/11/19 13:28
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（中央社記者劉建邦台北19日電）有關媒體再度刊登警專校長鍾國文於任警政署前主任秘書期間，到過「88會館」一事，鍾國文今天透過新聞稿表示，這是一則陳年舊新聞，當年警政署已作澄清查無不法。

警專發布新聞稿表示，這是一場單純餐會，刑事局慰勞辛勞人員，在場清一色的警察同仁。鍾國文受邀為他們打氣，攜眷參加，到場致意後不久即離席。

新聞稿指出，鍾國文不僅是不知道會館和郭哲敏、林秉文等人有所關聯，而是根本就不認識郭、林2人。

鍾國文並表示，是應刑事局之邀參加，理所當然認為是刑事局方面請客，依一般常理，不會再去過問是誰出的錢。支付給誰。

鍾國文強調，歡迎把這件事查個清楚明白，勿枉直、勿縱惡。

上報昨天報導，鍾國文曾受邀前往88會館。警政署昨天晚間發布新聞資料指出，前主任秘書、警專校長鍾國文在民國107年10月23日曾出席位於台北市信義區88會館的餐會，當時進行了解，鍾國文是下班後攜眷前往，參加刑事局同仁餐敘，會啟動調查是否違反風紀。（編輯：方沛清）1111119

鍾國文
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