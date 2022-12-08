出入招待所未報備遭記過 警大校長陳檡文申請提早退休

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園8日電）中央警察大學校長陳檡文擔任警政署警政委員期間，出入私人招待所未報備，內政部今天召開考績委員會，將予以記過（小過）一次處分，警大表示，陳檡文因個人生涯規劃，申請提早退休。

警察大學傍晚發布新聞稿表示，校長陳檡文因個人生涯規劃，申請提早退休。

內政部稍早透過新聞稿指出，陳檡文進出私人招待所一事，內政部今天召開考績委員會，經就法制面及警察紀律等面向充分討論後，考量陳檡文長期從事刑事工作，對警察人員禁止與治安顧慮人口不當接觸交往的相關法令，應有相當程度認知。

內政部說，陳檡文對特定對象的身分，也應具有高度敏感度；經查證，本案事前、事後都未報備，違反「警察人員與特定對象接觸交往規定」相關規定，將予以記過（小過）一次處分。

陳檡文11月4日遭網路媒體與前立委黃國昌爆料，2017年擔任警政委員時，由黑道送往台北市松勤街的豪宅招待所，席間還有酒店女幹部等人，陳檡文當時回應，是受命蒐集「白狼」中華統一促進黨總裁張安樂情資，才會與爭議人物見面。（編輯：張銘坤）1111208