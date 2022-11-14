警紀風波延燒 警政署長：內政部政風處持續調查

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（中央社記者黃麗芸台北14日電）警大校長陳檡文涉警紀案延燒，豪宅招待所影像陸續傳出。對此，警政署長黃明昭今天表示，此案正由內政部政風處持續調查中，若有立案調查部分也都會一一清查。

警政署刑事局今天召開「窮打詐團黑幫，猛追警示失聯」專案記者會，媒體會後聯訪詢問包括陳檡文等數名中高階警官涉足「88會館」招待所的警紀案進度，以及是否無檢舉信就無法偵辦。

黃明昭表示，目前內政部政風處持續在調查此案；另外，調查單位也在清查中。

媒體追問如何看外傳招待所影像還有更多警界高層也在內？以及受理和主偵地下匯兌集團主嫌郭哲敏跨國洗錢案的警政署政風室主任檢察官、新北地檢署檢察官都因此案被調職。黃明昭說，若有立案調查部分，都會一一清查，其餘細節因相關案件都在調查中，所以不便說明。

對於媒體問到「88會館」是否為員警不應涉足場所？黃明昭僅說，各處特定營業場所是由各地方的警察局進行列管。

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媒體又問，如何看行政院旁今天凌晨發生3車疑競速肇禍釀1死，酒駕男襲警還推打媒體？黃明昭認為，挑戰公權力者，甚至在街頭上公然犯罪、拒捕，影響社會大眾的安全，絕對是警方的打擊重點，台北市警察局中正第一分局也採取強制、展現公權力的很好作法。

媒體也針對外傳刑事局副局長黃建榮帶兩位檢察官去「88會館」提出詢問。黃建榮表示，自己僅出席餐會，認為新北檢察官可能記錯，自己也不清楚他們後來去哪裡唱歌，相關案情可能要交督察或政風系統進行調查。（編輯：李錫璋）1111114