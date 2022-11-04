警大校長遭爆5年前與黑道出入招待所 徐國勇下令徹查

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（中央社記者賴于榛台北4日電）警察大學校長陳檡文今天遭網路媒體與前立委黃國昌爆料5年前曾與黑道出入招待所；內政部長徐國勇上午要求勿枉勿縱，下令政風處徹查。

菱傳媒與黃國昌今天分別爆料指出，警大校長陳檡文2017年擔任警政委員時，由黑道送往台北市松勤街的豪宅招待所，席間還有酒店女幹部等人。

對此，內政部發布新聞稿指出，這雖是5年多前發生的事情，徐國勇一早仍第一時間下令政風處徹查，要求秉持勿枉勿縱精神，以釐清案情。

另外，內政部說，2年多前曾有媒體披露，高階警官涉入此招待所，當時徐國勇也立即責成警政署徹查，後警政署回報「查無不法」。（編輯：蘇志宗）1111104

遭指與黑道到招待所 警大校長陳檡文：蒐集情資

（中央社記者葉臻桃園4日電）媒體報導與黑道出入招待所的中央警察大學校長陳檡文今天說，他當時是受命蒐集「白狼」中華統一促進黨總裁張安樂情資，才會與爭議人物見面。

菱傳媒報導，陳檡文2017年與昔日角頭老大林秉文等出現在台北市信義區私人招待所，一旁還有酒店女幹部。

陳檡文接受媒體訪問時表示，他從事刑警工作多年，交遊廣闊，最初是透過朋友介紹結識林秉文。5年多前他受命蒐集張安樂情資，由於林秉文了解相關金流等，才約對方碰面。

陳檡文說，當天約晚餐，由對方指定時間、地點；進招待所後，只有他、林秉文與林秉文的4、5名友人。（編輯：李明宗）1111104