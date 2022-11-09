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北市偵查隊長招待所賭博 中山警分局：記過調職

2022/11/9 09:18（11/9 09:58 更新）
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前立委黃國昌指出，北市警察局中山分局偵查隊長林弘基曾赴內湖轄區某招待所內賭牌九，中山分局9日記一大過調職。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
前立委黃國昌指出，北市警察局中山分局偵查隊長林弘基曾赴內湖轄區某招待所內賭牌九，中山分局9日記一大過調職。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
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（中央社記者劉建邦台北9日電）前立委黃國昌指台北市警察局中山分局偵查隊長林弘基過去擔任內湖分局偵查隊長時，曾赴轄區某招待所內賭牌九。中山分局今天表示，經督察室查證屬實，記一大過調職究辦。

黃國昌透過臉書Facebook貼出照片並發文指出，警官可以深夜在招待所裡賭牌九嗎，招待所兼賭場是在台北市警察局內湖分局轄區，出現在照片的警官當時在內湖分局任職，是負責查緝重大刑案的偵查隊長林弘基，時間是2019年7月25日晚上11時，地點在行愛路上某大樓內。

林弘基目前為台北市警局中山分局偵查隊長，因警察大學校長陳檡文日前爆出曾被黑道接送至招待所，相關議題引發外界關注。

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台北市警察局中山分局今天上午發布新聞資料表示，有關偵查隊長2019年時任內湖分局期間，赴招待所涉及賭博情事，經督察室查證屬實，依警察人員參與賭博財物處分原則，加重核予記一大過處分，並調整為非主管職務。

中山分局指出，向來重視員警風紀，秉持絕不掩飾、不護短、不庇縱態度，依法究辦，全力杜絕員警風紀案件發生，以維護警察整體優良形象。（編輯：方沛清）1111109

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