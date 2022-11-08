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網傳與陳檡文同桌喝酒照 徐國勇：6年前公開場合

2022/11/8 10:23（11/8 10:52 更新）
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（中央社記者陳俊華台北8日電）網路流傳內政部長徐國勇與警大校長陳檡文同桌喝酒照片。徐國勇今天說，應是2016年初他擔任不分區立委，受新北市黨部主委余天之邀，且是在公開透明場合，不應看圖說故事，做不當連結。

警察大學校長陳檡文4日遭網路媒體與前立委黃國昌爆料，2017年擔任警政委員時，由黑道送往台北市松勤街的豪宅招待所，席間還有酒店女幹部等人；徐國勇當時要求勿枉勿縱，下令政風處徹查。

媒體報導，網路流傳疑似徐國勇與陳檡文同桌吃飯喝酒照片，還有民進黨立委余天、蘇巧慧等人，看來相處氣氛融洽。

徐國勇透過新聞稿表示，這照片可能是2016年初，6年半前他剛擔任民進黨不分區立委時，受新北市黨部主委余天邀請參加活動。

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徐國勇說，因日期已久，記憶已然模糊，當天余天還有邀誰、他事先根本不知道，當時也沒有拍攝任何照片，但從網路流傳的照片中，可以看出都是新北市的人。

徐國勇強調，照片地點應該在海釣族餐廳，是公開透明場合，獅子會、社團、同鄉會等都在那裡餐敘，是一家平價餐廳，無不可告人之處；PO照片的人，既有照片卻故意不寫時間、地點，居心叵測。呼籲有心人士不應看圖說故事，亂做不正當聯結。（編輯：趙蔚蘭）1111108

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