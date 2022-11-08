陳檡文與黑道赴招待所 黃明昭：沒報備及事後報告

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（中央社記者劉建邦、葉臻台北8日電）警察大學校長陳檡文5年前疑為情資收集，與黑道出入招待所。警政署長黃明昭今天說，經檢視歷次報備名單，沒有事前報備資料及事後接觸報告，調查後送內政部決定懲處。

陳檡文4日遭網路媒體與前立委黃國昌爆料，2017年擔任警政委員時，由黑道送往台北市松勤街的豪宅招待所，席間還有酒店女幹部等人，陳檡文當時回應，是受命蒐集「白狼」中華統一促進黨總裁張安樂情資，才會與爭議人物見面；內政部長徐國勇要求勿枉勿縱，下令政風處徹查。

黃國昌今天在臉書（Facebook）發文，警政署證實根本沒有陳檡文與黑道接觸「長官事前核准」與「事後提出報告」的資料。

黃明昭下午前往刑事局出席破案記者會，會後接受媒體聯訪時被問及有關陳檡文的相關議題時說，依據媒體報導及時代力量立法院黨團行文調閱陳檡文是否有事前報備等資料，經警政署督察室檢視歷次報備名單，沒有陳檡文事前核准報備及事後報告接觸內容的資料。

黃明昭說，目前已著手進行調查，調查後會通報內政部，由內政部決定是否懲處。

黃明昭表示，警政署要求警員若因公務，才可跟特定對象或黑道幫派接觸及交往，且強力要求，接觸前要先報備，接觸後要把相關情形做成報告，這次程序上經檢視，沒有相關報備資料。

陳檡文今天下午透過簡訊向中央社記者表示，感謝媒體善意關心，目前全案由內政部政風處調查中，不便發言。（編輯：張銘坤）1111108