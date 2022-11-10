警紀風波疑因檢舉函爭議 警政署：依法受理未吃案

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中時新聞網報導指近來警紀案和所牽涉地下匯兌洗錢案，是因警政署政風室接獲檢舉信，但檢舉人憂被吃案而另外爆料所致。警政署10日表示，依法受理，並無吃案。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）

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（中央社記者黃麗芸台北10日電）媒體報導指近來警紀案和所牽涉地下匯兌洗錢案，是因警政署政風室接獲檢舉信，但檢舉人憂被吃案而另外爆料所致。警政署今天說，依法受理檢舉案後便報檢察官指揮，並無吃案。

中時新聞網報導，前立委黃國昌接連爆料警大校長陳檡文和台北市警察局中山分局偵查隊長林弘基涉警紀案，其所牽涉新北地檢署指揮刑事局和北市8個警分局所偵辦的地下匯兌洗錢案，郭姓主嫌早於一個多月前離境。

報導指出，據了解，本案是源於警政署政風室接獲一封檢舉信，內容疑似指控有警界、司法等公務人員，和地下匯兌集團不當往來、取得非法利益。但上週新北檢收網，警政署政風室並無跟貪瀆有關的同步搜索行動。不排除是檢舉人自認被「吃案」，才改找其他管道接連爆料。

對此，警政署今天透過新聞稿表示，此檢舉案依法受理後，便報請檢察官指揮偵辦，並無吃案情事。

同時，警政署相關偵查作為將持續配合檢察官偵查進度辦理，並會持續要求各警察機關受理案件應依發及相關規定辦理。

警政署說，政風室是在今年2月8日收到一份具名檢舉信，檢舉人也有留下聯絡電話，政風室人員立即分案並通知檢舉人製作檢舉筆錄，檢舉人當時還帶犯罪集團成員一起製作筆錄。

由於政風室製作檢舉人筆錄後，經初步查證，認為有深入調查必要，警政署表示，2月18日立即報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，經檢察官指示需有清查金流、偵辦地下匯兌集團的偵查人員加入，所以由政風室同月代為協調刑事局2名人員負責偵辦。

警政署表示，在檢察官與承辦人員努力下，藉由清查金流後另外發現林秉文也有涉案，但檢舉人於政風室的檢舉內容並未提及林秉文涉案部分。

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此外，隨後因郭姓主嫌突然出境，承辦檢察官當時研判蒐証尚未完善，所以未能即時拘捕，但承辦檢察官與政風室為求保密，交代刑事局2名承辦人可自行找信任者合作，完全不告知搜索對象及地點，以檢察官自行聲請搜索票後行動，行動結束再由政風室主任向刑事局說明。

警政署表示，期間檢舉人也曾到地檢署由檢察官製作證人筆錄，並無所謂吃案等情事。（編輯：張銘坤）1111110