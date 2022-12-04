更多編輯台推薦新聞：
電價飆漲瑞典人搶買木柴 耶誕裝飾換LED燈堅持過節
國際

電價飆漲瑞典人搶買木柴 耶誕裝飾換LED燈堅持過節

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
艾米尼之死引發2個多月抗議 伊朗廢除道德警察
首頁 / 社會

勤務中飲酒與酒吧店員衝突 高雄小港偵查隊長遭拔官

2022/12/4 19:01（12/4 19:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄市警察局小港分局范姓偵查隊長勤務中飲酒，與店員發生衝突。（圖取自facebook.com/siaogangpc）
高雄市警察局小港分局范姓偵查隊長勤務中飲酒，與店員發生衝突。（圖取自facebook.com/siaogangpc）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）高雄市警察局小港分局范姓偵查隊長，昨天晚間在餐廳酒吧與店員發生衝突，店家報警後，分局查證屬實，屬於勤務中飲酒，予以記過二次、申誡二次處分，並報請警察局調整非主管職務。

小港分局今天發布新聞稿表示，范姓偵查隊長3日參加友人餐敍飲宴後，與市區一間餐廳酒吧（非列管風紀誘因場所）店員發生口角糾紛，經查友人非特定對象，員警也無酒駕行為。

小港分局表示，案經查證屬實，范姓偵查隊長屬於勤務中飲酒，依員警違反勤前飲酒規定，予以記過2次；另外，言行失檢，影響警譽，依違反警察人員獎懲標準，予以申誡2次處分，並報請警察局調整非主管職務。

據了解，范姓偵查隊長昨天晚上跟友人前往一家酒吧餐廳消費，但過程中跟店家發生衝突，店家打電話報警，分局才發現自家員警，依程序通報。（編輯：陳仁華）1111204

飲酒過量有害身體健康，未滿18歲請勿飲酒。

#小港分局
#警察局
#高雄市警察局小港分局
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族