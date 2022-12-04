勤務中飲酒與酒吧店員衝突 高雄小港偵查隊長遭拔官

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（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）高雄市警察局小港分局范姓偵查隊長，昨天晚間在餐廳酒吧與店員發生衝突，店家報警後，分局查證屬實，屬於勤務中飲酒，予以記過二次、申誡二次處分，並報請警察局調整非主管職務。

小港分局今天發布新聞稿表示，范姓偵查隊長3日參加友人餐敍飲宴後，與市區一間餐廳酒吧（非列管風紀誘因場所）店員發生口角糾紛，經查友人非特定對象，員警也無酒駕行為。

小港分局表示，案經查證屬實，范姓偵查隊長屬於勤務中飲酒，依員警違反勤前飲酒規定，予以記過2次；另外，言行失檢，影響警譽，依違反警察人員獎懲標準，予以申誡2次處分，並報請警察局調整非主管職務。

據了解，范姓偵查隊長昨天晚上跟友人前往一家酒吧餐廳消費，但過程中跟店家發生衝突，店家打電話報警，分局才發現自家員警，依程序通報。（編輯：陳仁華）1111204

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