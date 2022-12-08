警察風紀事件頻傳 監院促警政署檢討改進

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（中央社記者陳俊華台北8日電）監委蔡崇義、陳景峻今天說，各地員警發生各類風紀事件，還有民眾在警察機關外聚眾頻傳，雖已將涉案員警移送法辦或追究其行政責任，監察院要求警政署檢討改進，並落實執行懲罰汰除機制。

監委蔡崇義、陳景峻透過新聞稿指出，監察院內政及族群委員會通過兩人所提調查報告。監委說，近年陸續有各地員警發生各類風紀事件，包括民國106年間新北市警局海山分局發生員警涉嫌偽造「線上立破」案件、106年間屏東縣警局屏東分局員警，涉嫌與同居女友共同經營色情應召站，及非因公務需要而利用權限查詢他人個資。

監委表示，107年3月間，新北市警局海山等分局員警未落實通知程序，就聲請核發拘票；108年8月間新北市警局林口分局明志派出所員警，浮報「線上立破」案件績效；109年4月7日晚間新北市警局中和分局員警，在執行路檢攔查勤務時，疑將拒檢無照駕駛少年強行拖下車制伏倒地，並出腳踹頭。

監委說，110年2月28日搜索新北市刑大偵六隊待勤室時，在天花板發現疑似證物的槍彈、110年2月間基隆市警局第一分局員警勾結不法集團，謀取不法利益、111年4月間有網友在PTT爆料，台南市警局第四分局前偵查隊長酒醉失態，及員警長期到轄區八大行業消費等案。

監委表示，雖已將涉案員警移送法辦或追究其行政責任，並有相關改進措施，但警政署仍應責令各級警察機關轉飭所屬，務須依法守紀，如經查證確有違法亂紀者，落實執行懲罰汰除機制，以端正警察風紀並維護警譽。

另外，監委指出，近來媒體報導或網路爆料，有民眾在警察機關駐地外聚眾等情事，例如110年4月間，屏東縣警局屏東分局員警將2名妨害公務的犯嫌當場逮捕，事後同行友人到分局斜對面停車場聚集；111年5月間有民眾在餐廳酒醉鬧事，桃園市警局蘆竹分局南竹派出所派員，將酒醉意識不清的2位民眾帶回派出所實施管束，同行友人聚集在該所對面馬路邊等案。

監委說，如報導或爆料內容有誤，警察機關應在查證清楚後對外說明。為因應民眾屢有挑戰公權力的不理性行為，警政署應責令各級警察機關轉飭所屬務須依法處置，以貫徹公權力並維護警察機關尊嚴。

監委表示，經分析近年直轄市政府警察機關未依規定受理民眾刑事報案情形，以員警受理報案後未開立報案三聯單占多數，警政署應責令各級警察機關轉飭所屬，不可拒絕或推諉受理民眾報案，各單位主管除利用勤教等機會加強宣導外，也應落實監督指導之責，以確保民眾權益。（編輯：林興盟）1111208