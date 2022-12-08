網紅合照分局長爭議 黃明昭：應注意合影者身分

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網紅「烏鴉」率眾強拍且涉恐嚇案，又大秀和分局長合照，疑染黑遭逮。警政署長黃明昭（中）8日表示，此為大安警分局長范織坤主動報檢方指揮，建議應謹慎注意合照者身分。中央社記者黃麗芸攝 111年12月8日

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（中央社記者黃麗芸台北8日電）網紅「烏鴉」率眾強拍且涉恐嚇案，又大秀和分局長合照，疑染黑遭逮。對此，警政署長黃明昭今天說，此為大安警分局長范織坤主動報檢方指揮，建議應謹慎注意合照者身分。

黃明昭下午出席刑事局「強化查察製毒工廠，斷絕境外供毒源頭」記者會，媒體會後聯訪詢問網紅「烏鴉」日前率眾強拍另一名網紅「蘭小明」遭提告，涉嫌染黑和恐嚇？且烏鴉還曾和現任台北市警察局大安分局分局長范織坤合照並張貼於網路上「蹭聲量」。

他表示，范織坤有向他說明，在擔任信義分局分局長任內的媒體餐會上，有網紅以自媒體身分訪問信義區夜店治安問題，范織坤才和「烏鴉」合影，但後來發現「烏鴉」涉及部分案件，范織坤主動報台北地檢署指揮偵辦。

同時，針對「烏鴉」在外自稱竹聯幫仁堂分子的相關違法事證加以蒐報，於昨天拘提逮捕移送法辦。

針對高階警官面對不明人士、具黑道背景者要求合照狀況，黃明昭認為，應謹慎、注意了解合照對象的身分較妥。（編輯：張銘坤）1111208