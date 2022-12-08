警大校長陳檡文涉警紀案 內政部記小過一次處分

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警大校長陳檡文（圖）擔任警政署警政委員期間出入私人招待所，且事前、事後均未報備，內政部8日召開考績委員會，將予以記過（小過）一次處分。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳俊華台北8日電）內政部今天說，中央警察大學校長陳檡文在擔任警政署警政委員期間，出入私人招待所，且事前、事後均未報備，內政部今天召開考績委員會，將予以記過（小過）一次處分。

內政部透過新聞稿指出，陳檡文進出私人招待所一事，內政部今天召開考績委員會，經就法制面及警察紀律等面向充分討論後，考量陳檡文長期從事刑事工作，對警察人員禁止與治安顧慮人口不當接觸交往的相關法令，應有相當程度認知。

內政部說，陳檡文對特定對象的身分，也應具有高度敏感度；經查證，本案事前、事後都未報備，違反「警察人員與特定對象接觸交往規定」相關規定，將予以記過（小過）一次處分。

內政部表示，廉能是政府的核心價值，公務員應謹守分際，慎選接觸交往對象、拒絕貪腐，以維護廉潔的公務形象，提升民眾對政府的信賴。

陳檡文11月4日遭網路媒體與前立委黃國昌爆料，2017年擔任警政委員時，由黑道送往台北市松勤街的豪宅招待所，席間還有酒店女幹部等人，陳檡文當時回應，是受命蒐集「白狼」中華統一促進黨總裁張安樂情資，才會與爭議人物見面。（編輯：林克倫）1111208