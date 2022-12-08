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陳檡文申請提前退休 蘇貞昌同意並責由內政部辦理

2022/12/8 18:23（12/8 18:51 更新）
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（中央社記者賴于榛台北8日電）中央警察大學校長陳檡文涉警紀案，今天遭內政部記小過一支，他隨後申請提前退休。行政院晚間表示，院長蘇貞昌已同意陳檡文申請提前退休，並責由內政部辦理後續事宜。

內政部下午發布新聞稿指出，陳檡文在擔任警政署警政委員期間，出入私人招待所，且事前、事後均未報備，內政部今天召開考績委員會，處分小過一次。

行政院發言人羅秉成晚間透過媒體群組表示，根據內政部調查結果認定，陳檡文5年前擔任警政委員時，出入爭議場所接觸特定對象，且事前、事後均未報備，違反「警察人員與特定對象接觸交往規定」相關規定，而陳檡文在得知處分結果後，就口頭向行政院表達辭意，並即提出書面申請提前退休。

羅秉成說，蘇貞昌認為，陳檡文的行為即便不是發生在警大校長任內，但警察大學肩負培育警察的重責大任，警察大學的校長應該作為警察的楷模，因此同意其申請退休，並責由內政部辦理後續事宜。

陳檡文稍早已透過警大指出，因生涯規劃，向內政部申請提早退休。（編輯：林興盟）1111208

#陳檡文
#內政部
#蘇貞昌
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