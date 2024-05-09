張榮興遭爆與角頭餐敘 東道主陳政忠3度致歉

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（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北9日電）台北市警察局長張榮興遭質疑與擔任青山宮主委的角頭餐敘，東道主台北市議員陳政忠今天表示，餐會目的是討論青山宮活動舉行事宜，為造成困擾3度向張榮興致歉。

無黨籍台北市議員陳政忠今天在議會接受聯訪表示，因為有萬華地方人士請託，盼市府能比照過往補助並協助艋舺青山宮舉辦活動，所以邀約民政局長陳永德一同聚餐，陳永德建議針對活動秩序部分找張榮興出席討論。

陳政忠說，張榮興是餐會前一天才從警局府會聯絡人得知時間和地點，出席人員包含陳永德、區長、轄區分局長等市府人員，但青山宮會由誰出席還不確定。

陳政忠表示，席間張榮興表現得非常謹慎、保守，坐離青山宮黃姓主委有些距離，並向廟方要求應兼顧活動治安。陳政忠受訪期間，3度為邀請出席餐會造成困擾向張榮興道歉。

陳政忠指出，他與張榮興只約過這一次，且去年的餐會現在才被媒體報導，認為與警界人事異動有關。

陳永德接受媒體電訪說明，陳政忠邀約時有向他說明，是要討論艋舺青山王祭活動，而民政局是宗教事務主管機關，他認為必須出席，席間多在討論青山王祭活動籌備、市府與青山宮如何互相配合。

陳永德強調，青山王祭是地區重要年度活動，前市長柯文哲任內以專案處理，跨局處成立前進指揮所，避免活動擾民或節外生枝，如今謹慎規劃，秩序年年改善。

對於外界質疑觀感問題，陳永德說，身為民政局長，各宮廟重大節慶、活動都會盡量出席，也會去宮廟拜訪，也許未來可改約至民政局或宮廟內會談。

台北市長蔣萬安今天出席2025世壯運吉祥物登場記者會前接受媒體聯訪，對於張榮興、陳永德與地方角頭聚餐表示，一切依規定，該怎麼處理就怎麼處理。

媒體追問，未來是否會下令局處首長不得跟黑道有關聯。蔣萬安說，會依照規定來要求，該怎麼做就怎麼做。（編輯：蕭博文）1130509