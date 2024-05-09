張榮興遭爆與角頭餐敘 北市警局：出席前不知情

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（中央社記者劉建邦台北9日電）媒體報導台北市警察局長張榮興與角頭餐敘。市警局今天表示，張榮興是受議員邀請出席公務餐會，事前不知道青山宮黃姓主委會出席，事後依規定陳報警政署核備。

TVBS新聞網報導，張榮興被拍到與「芳明館」黃姓角頭相約在台北市中山區知名魚翅餐廳晚宴，席間有多名台北市警界高層、台北市民政局局長陳永德及議員陳政忠與會。

台北市警察局今天發布新聞資料指出，針對媒體報導張榮興去年5月26日疑與特定對象接觸交往案，經查當天是受台北市議員邀警政及民政部門公務餐會，事前並不知悉黃姓主委出席餐會。

市警局表示，張榮興在餐會偶遇青山宮黃姓主委及其妻子，議員在過程中主動協調台北市民政部門主辦青山王祭相關活動，並要求宮廟團體應配合警方安全維護措施，避免發生暴力事件。

市警局指出，依警政署「警察人員與特定對象接觸交往規定加強執行計畫」，警察出席一般婚喪喜慶，正當社交場所聚會，巧遇特定對象時，因事前不知情，自無須申請核准接觸。

市警局表示，張榮興巧遇黃姓主委，事後依規定陳報警政署核備，張榮興是因議員邀請出席餐會，事前不知情，且是第1次偶遇，事後除青山王祭勤務，未與黃姓主委接觸交往。

警方指出，黃姓主委在民國111年間因涉及槍砲案，台北市警局刑事警察大隊今年5月6日在桃園機場執行拘提到案，並執行10處場所搜索，警詢後依槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌把人移送台北地檢署偵辦。

北市警局表示，打擊犯罪、掃黑制暴是不變決心，絕不容許幫派藉宮廟活動發展勢力、危害社會治安。（編輯：方沛清）1130509