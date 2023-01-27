桃園2偵查隊長與黑道宴飲未報備 記過調非主管職

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（中央社記者葉臻桃園26日電）桃園市政府警察局今天證實，龜山分局偵查隊長陳朋翔、大園分局偵查隊長高英傑及龜山分局4名偵查佐，去年底與有幫派背景的特定人士同桌飲宴未報備，分別記過並調非主管職務。

今天有媒體報導，桃園市政府警察局龜山分局偵查隊長陳朋翔，與有「典哥」之稱的正義會中壢分會長同桌飲酒狂歡，甚至大談偵辦案件過程。

桃園市政府警察局晚間證實，去年12月初，陳朋翔應徐姓友人邀約，前往徐友在大園區的住處餐敘，陳朋翔並邀請大園警分局偵查隊長高英傑及龜山分局偵查隊4名偵查佐一同前往。

市警局表示，陳朋翔等人期間與有幫派背景的朱姓男子同桌用膳，事後卻未依規定報備，經查證屬實，違反警政署「警察人員與特定對象接觸交往規定」。

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市警局指出，陳朋翔身為偵查隊長，對於餐敘人員身分背景未經查證應邀，且擔服勤務並邀同隊偵查隊4名偵查佐及大園分局偵查隊長一同餐敘，從重懲處記一大過並調非主管職務。

市警局也說，高英傑當天是輪休，記過一次並調非主管職務，其他相關受邀人員依規定記過一次；本案將深切檢討製作案例加強宣導教育，嚴格要求所屬員警務必恪遵「警察人員與特定對象接觸交往規定」，違者一律從嚴懲處，以維警察風紀。（編輯：楊昭彥）1120127