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引進新機擴大航網 華航招逾百名空服

2024/5/9 11:31（5/9 12:46 更新）
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中華航空配合新機持續引進，擴大航網布局，9日宣布招募超過百名客艙組員，10日中午12時起開放報名。（華航提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年5月9日
中華航空配合新機持續引進，擴大航網布局，9日宣布招募超過百名客艙組員，10日中午12時起開放報名。（華航提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年5月9日
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（中央社記者汪淑芬台北9日電）中華航空配合新機持續引進，擴大航網布局，今天宣布招募超過百名客艙組員，明天中午12時起開放報名，錄取者預計陸續於8月報到，完訓後上線服務。

華航發布新聞稿，這次招募客艙組員報考標準須具有教育部認可學士學位或以上，及多益600分或同等英語能力，5月10日中午12時至16日深夜11時59分，於華航網站開放報名。

華航說，這次招募的空勤組員預計25日初試，6月1日複試。應試者通過初、複試及綜合評量階段後將分梯安排受訓。

華航今年已陸續引進A350-900、A321neo等客機，其中A321neo新世代窄體客機已有12架營運派飛，全機隊25架預計2026年交付完畢。

華航也規劃2025年起，陸續引進24架787新廣體客機，華航機隊將持續年輕化。

華航拓展航網營運版圖並增加班次，7月14日開闢台北往返西雅圖航線，同時搭配東北亞、東南亞每週共近400個班次，完整且綿密的越洋航網提供旅客彈性便捷的航班選擇。

除了客艙組員外，華航持續招募機師，今年預計招募120名。（編輯：管中維）1130509

#華航
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