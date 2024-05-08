台中男子毒駕致死判12年 首起三審確定國民法官案

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（中央社記者謝幸恩台北8日電）台中劉姓男子無照毒駕闖紅燈釀2死1傷，一審由國民法官參審，依妨害公眾往來安全致人於死等罪判刑12年；案經二審駁回上訴，劉男上訴第三審，最高法院今天駁回上訴定讞。

最高法院指出，此件為國民法官制度施行後，首起上訴至第三審而判決確定的案件。

一審台中地方法院判決指出，曾有多起酒駕前科的劉男於民國112年1月14日吸食毒品，翌日晚上駕車外出，先於台中市東區復興路與立德街口，追撞前方停等紅燈小客車後逃逸。

劉男接連闖紅燈並逆向行駛，在台中市東區東光園路與振興路口，闖紅燈撞上騎機車的葉姓男子、騎機車雙載的連姓姊妹，造成2死1傷。

台中地方法院國民法官法庭認為，依劉男自白，並稽核檢察官提出各項書證、物證，認定劉男罪證明確，依妨害公眾往來安全致人於死罪、肇事致人死亡逃逸罪，判處執行有期徒刑12年。

案經上訴，二審由台灣高等法院台中分院審理，審酌劉男為累犯，未與被害人或家屬達成和解，劉男上訴認為一審量刑過重，檢察官上訴認為刑度過輕，均為無理由，駁回上訴，維持原判。

劉男不服判決，上訴三審，最高法院認為，原審判決認事用法無違誤，量刑妥適，今天駁回上訴，全案定讞。（編輯：蕭博文）1130508