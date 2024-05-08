本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
全球金融雜誌2024最富國排名 台灣第14領先中港日韓
首頁 / 社會

台中男子毒駕致死判12年 首起三審確定國民法官案

2024/5/8 18:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北8日電）台中劉姓男子無照毒駕闖紅燈釀2死1傷，一審由國民法官參審，依妨害公眾往來安全致人於死等罪判刑12年；案經二審駁回上訴，劉男上訴第三審，最高法院今天駁回上訴定讞。

最高法院指出，此件為國民法官制度施行後，首起上訴至第三審而判決確定的案件。

一審台中地方法院判決指出，曾有多起酒駕前科的劉男於民國112年1月14日吸食毒品，翌日晚上駕車外出，先於台中市東區復興路與立德街口，追撞前方停等紅燈小客車後逃逸。

劉男接連闖紅燈並逆向行駛，在台中市東區東光園路與振興路口，闖紅燈撞上騎機車的葉姓男子、騎機車雙載的連姓姊妹，造成2死1傷。

台中地方法院國民法官法庭認為，依劉男自白，並稽核檢察官提出各項書證、物證，認定劉男罪證明確，依妨害公眾往來安全致人於死罪、肇事致人死亡逃逸罪，判處執行有期徒刑12年。

案經上訴，二審由台灣高等法院台中分院審理，審酌劉男為累犯，未與被害人或家屬達成和解，劉男上訴認為一審量刑過重，檢察官上訴認為刑度過輕，均為無理由，駁回上訴，維持原判。

劉男不服判決，上訴三審，最高法院認為，原審判決認事用法無違誤，量刑妥適，今天駁回上訴，全案定讞。（編輯：蕭博文）1130508

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.80
更多編輯台推薦新聞：