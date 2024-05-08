中美洲銀行年會宏都拉斯登場 財長莊翠雲率團出席

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（中央社記者張璦台北8日電）財政部今天表示，2024年中美洲銀行（CABEI）第64屆理事會年會，5月9日至10日在宏都拉斯首都德古西加巴舉行，台灣方面將由財政部長莊翠雲率團出席。

財政部指出，中美洲銀行成立於1960年，總部設於宏都拉斯首都德古西加巴，旨在推動中美洲地區經濟整合與社會發展，現有15個會員國。

財政部表示，台灣於1992年成為中美洲銀行的區域外會員國，持續透過股權管理方式參與中美洲銀行治理，協助中美洲地區經濟與民生發展，善盡國際社會成員義務。

財政部指出，理事會為中美洲銀行最高決策機構，每年理事會年會均針對營運重要事項進行討論，以確定未來發展方向，而莊翠雲以理事身分率團參加年會，彰顯台灣對中美洲銀行治理及營運的重視。

財政部表示，莊翠雲與會期間將出席中美洲銀行理事會會議，討論銀行年度營運事項、機構策略及治理改革進展等重要議題，並與銀行高層及會員國交流，深化台灣與中美洲銀行及各會員國的雙邊關係。（編輯：張均懋）1130508