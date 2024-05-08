智冠首季每股賺1.83元 榮剛入列董事候選名單

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（中央社記者吳家豪台北8日電）遊戲通路廠智冠今天公布2024年第1季財報，受惠於旗下自研與代理遊戲市場反應佳，及代收付金流業務因年節及實體活動消費增溫，營收與獲利分別季增10.9%、32.7%，每股盈餘1.83元。

另外，智冠今天董事會通過6月股東常會的董事候選人名單，公司派提名6席董事提名人選包含董事長王俊博、王炯棻、施明豪、簡金成、張宏源、榮剛材料公司代表人陳政聞；4席獨立董事提名人選包含徐守德、林軒竹、曹維傑、邱慧吟。

智冠與特殊鋼廠榮剛去年12月21日宣布透過股權交換跨界結盟，換股比例為1：2.2，預計交易完成後，榮剛將持有智冠約18.32%普通股股權，成為第1大法人股東。

智冠發布新聞稿說明，為跨步多元的產業合作，開拓未來更廣闊的事業疆域，董事會的提名著重多元、經驗分享與創新，配合公司拓展領域的戰略。在創新與跨產業合作的部分，邀請策略聯盟廠商榮剛材料（股）有限公司（代表人陳政聞）加入董事會，持續拓展網通、休閒健康等新事業，發展多元跨領域的生態版圖。

智冠今年第1季合併營收約17.24億元，季增10.9%，年增3.9%；歸屬母公司業主稅後淨利2.56億元，季增32.7%，年減2.6%；每股盈餘1.83元。

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展望第2季，智冠表示，集團與全球遊戲廠商開創商務合作，智冠MyCard數位點數穩居領導品牌地位，搭配實體通路廣泛行銷資源、代理營運、社群客服、雲端服務等一站式服務，逐步提高海外服務占比，為合作客戶拓展台、港、澳與東南亞市場。

智冠董事長王俊博說，面對長遠發展下的變化與挑戰，智冠不會故步自封，將以多元且更具開創性的企業經營思維與文化，積極創造優良績效與獲利。（編輯：張均懋）1130508