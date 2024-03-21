智冠與榮剛換股案董事遭告背信 北檢不起訴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北21日電）遊戲通路廠智冠與特殊鋼廠榮剛去年12月宣布換股，智冠小股東質疑欠缺必要性，今年1月控告王俊博等6名董事涉犯證券交易法特別背信罪。智冠今天表示，經台北地檢署檢察官偵查後，作成不起訴處分。

智冠發布重大訊息指出，董事長王俊博、董事張宏源、董事施明豪，以及獨立董事徐守德、林軒竹、潘明燦均獲不起訴處分。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

智冠表示，不起訴處分書並指明告發人經傳喚無正當理由不到場，完全未舉出具體事證，且智冠董事會決議先前已委獨立專家，對換股比例提出合理性意見書，董事及獨立董事基此為決議換股比例，難認有不合理之處。

智冠與榮剛去年12月21日宣布透過股權交換跨界結盟，換股比例為1：2.2，預計交易完成後，榮剛將持有智冠約18.32%普通股股權，成為第1大法人股東。智冠認為，換股後短期即可分享榮剛經營與獲利，對智冠穩定獲利有所助益，中長期更可發揮策略聯盟的合作綜效。（編輯：楊蘭軒）1130321