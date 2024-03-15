更多編輯台推薦新聞：
美中科技戰新篇章 禁TikTok法案內容、執行方法一次看懂
國際

美中科技戰新篇章 禁TikTok法案內容、執行方法一次看懂

打卡熱點竟是生態惡夢 壽山「一簾幽夢」錦屏粉藤威脅原生植物
生活

打卡熱點竟是生態惡夢 壽山「一簾幽夢」錦屏粉藤威脅原生植物

保母虐童致死案發3個月才延燒 關鍵時間點、各方說法整理
社會

保母虐童致死案發3個月才延燒 關鍵時間點、各方說法整理

美傳奇勵志男亞歷山大逝世 患小兒麻痺困「鐵肺」70年破紀錄
國際

美傳奇勵志男亞歷山大逝世 患小兒麻痺困「鐵肺」70年破紀錄

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

王俊博：智冠要往新藍海出發 繼續走30年

2024/3/15 21:41（3/15 22:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
遊戲通路廠智冠15日舉辦集團春酒，席開104桌，董事長王俊博致詞表示，智冠要往新藍海出發，與所有員工及合作廠商一起繼續走30年。中央社記者吳家豪攝 113年3月15日
遊戲通路廠智冠15日舉辦集團春酒，席開104桌，董事長王俊博致詞表示，智冠要往新藍海出發，與所有員工及合作廠商一起繼續走30年。中央社記者吳家豪攝 113年3月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北15日電）遊戲通路廠智冠睽違5年後，今天恢復舉辦集團春酒，董事長王俊博致詞表示，遊戲產業是未來非常重要、有很大前景的產業，「我們絕對不能放棄」，智冠要往新的藍海出發，與所有員工和廠商一起繼續走30年。

智冠集團春酒席開104桌，因今年智冠與網銀國際陷入經營權之爭，王俊博在春酒活動婉拒媒體採訪，僅在舞台上喊話鼓勵員工，並感謝合作廠商。

王俊博說，他已投入遊戲產業35年，每當製作的遊戲發行成功，心情都難以言喻。他強調智冠不是年老的公司，正在規劃下一個30年計畫，未來會讓員工及股東「看得目瞪口呆」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

智冠2023年受惠於旗下遊戲數位點數與通路行銷提供一站式服務，以及子公司遊戲新幹線多款人氣產品接連推出改版活動，去年歸屬於母公司業主稅後淨利達新台幣8.59億元、年增3%，每股盈餘7.09元，獲利寫下近13年次高。

因去年前3季未分派盈餘，智冠董事會決議去年第4季配發現金股利每股7元，並自資本公積中提撥配發現金每股2元，共計每股配發9元。（編輯：楊凱翔）1130315

#王俊博
#智冠集團
#網銀國際
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.221