王俊博：智冠要往新藍海出發 繼續走30年

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（中央社記者吳家豪台北15日電）遊戲通路廠智冠睽違5年後，今天恢復舉辦集團春酒，董事長王俊博致詞表示，遊戲產業是未來非常重要、有很大前景的產業，「我們絕對不能放棄」，智冠要往新的藍海出發，與所有員工和廠商一起繼續走30年。

智冠集團春酒席開104桌，因今年智冠與網銀國際陷入經營權之爭，王俊博在春酒活動婉拒媒體採訪，僅在舞台上喊話鼓勵員工，並感謝合作廠商。

王俊博說，他已投入遊戲產業35年，每當製作的遊戲發行成功，心情都難以言喻。他強調智冠不是年老的公司，正在規劃下一個30年計畫，未來會讓員工及股東「看得目瞪口呆」。

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智冠2023年受惠於旗下遊戲數位點數與通路行銷提供一站式服務，以及子公司遊戲新幹線多款人氣產品接連推出改版活動，去年歸屬於母公司業主稅後淨利達新台幣8.59億元、年增3%，每股盈餘7.09元，獲利寫下近13年次高。

因去年前3季未分派盈餘，智冠董事會決議去年第4季配發現金股利每股7元，並自資本公積中提撥配發現金每股2元，共計每股配發9元。（編輯：楊凱翔）1130315