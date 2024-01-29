智冠換股案 法院駁回網銀聲請定暫時狀態處分

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（中央社記者江明晏台北29日電）智冠與榮剛去年宣布換股，引來大股東網銀國際不滿，對智冠聲請「定暫時狀態處分」，智冠今天公告，接獲商業法院民事裁定，駁回網銀聲請。

智冠與榮剛去年12月21日宣布透過股權交換跨界結盟，換股比例為1：2.2，預計交易完成後，榮剛持有智冠約18.32%普通股股權，成為第1大法人股東；原大股東網銀國際股權被稀釋，引來網銀國際不滿，對智冠聲請定暫時狀態處分，裁定結果今天出爐。

智冠今天公告，接獲智慧財產及商業法院113年度商暫字第1、2號民事裁定，裁定主文包括聲請均駁回、聲請程序費用由聲請人網銀負擔。

智冠說明，股東網銀針對智冠董事會決議換股案，向智慧財產及商業法院提起「定暫時狀態處分及緊急處置」聲請，經商業法庭審認網銀「未釋明本案勝訴可能性」、「本院權衡處分與否對兩造損害的可能性程度，暨對公眾利益之影響，難認有保全之必要性」，駁回其全部聲請。

此外，智冠並強調，對公司財務、業務均無影響。（編輯：張均懋）1130129