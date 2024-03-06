遊戲股去年獲利兩樣情 智冠寫近13年次高橘子腰斬

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（中央社記者吳家豪台北6日電）遊戲通路廠智冠今天召開董事會通過2023年財報，歸屬於母公司業主稅後淨利約新台幣8.59億元、年增3%，每股盈餘7.09元，獲利表現寫下近13年次高。

遊戲營運商橘子集團今天公布2023年財報，合併營收約97.9億元，年減14%，歸屬母公司業主稅後淨利5.8億元、年減55%，每股盈餘3.28元，董事會決議通過每股配發現金股利3.28元。橘子去年營收及獲利規模減少，主因遊戲年度改版力道較小，且未有新品挹注。

智冠董事會另通過2023年第4季盈餘分配案，考量去年前3季未分派盈餘，本次決議配發現金股利每股7元，並自資本公積中提撥配發現金每股2元，共計每股配發9元，除息交易日為3月22日，現金股利預計4月19日發放。

智冠發布新聞稿說明，2023年智冠遊戲數位點數與通路行銷提供一站式服務，累積遊戲及數位內容合作規模，穩居台港澳市占率最高，智冠子公司遊戲新幹線多款人氣產品接連推出改版活動，且遊戲新品效應挹注。

智冠指出，網路行銷事業群一帆數位的廣告投放業務成長，去年正式插旗泰國市場，成為LINE泰國地區廣告經銷夥伴。金融科技事業群藍新科技去年通過數位發展部「第三方支付服務機構服務能量登錄」，成為國內首波通過審核業者，並持續擴展服務產業與市場規模，去年營收呈雙位數成長。

展望2024年，智冠表示，旗下MyCard數位點數及整合行銷服務將持續串接海內外人氣作品，鞏固台港澳市場，同時銜接國際市場營銷需求，提供全球遊戲發行商宣傳資源，擴展海外版圖。

橘子集團透露，2024年將進一步探索落實IP（智慧財產權）生態圈各種機會。在遊戲方面，「新楓之谷」期許透過歷年最大改版，創造成長新曲線；GASH點數推出「超商即時儲」新功能，讓用戶可更安全在4大超商通路儲點。

IP方面，橘子旗下原創內容平台「漫畫星」攜手霹靂布袋戲、星座專家唐綺陽跨界合作，擴增新用戶樣態。（編輯：張若瑤）1130306