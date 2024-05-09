早安世界》東北季風影響北台灣今偏涼 母親節全台防雨
東北季風影響北台灣今偏涼 母親節全台防雨
中央氣象署8日表示，今天受東北季風影響，水氣減少，天氣相對舒適穩定；北台灣偏涼，低溫普遍20度，局部地區會再低1、2度，高溫約27度；10、11日東北季風減弱，轉為偏東至東南風，各地多雲到晴、溫暖穩定，東部及東南部地區有零星短暫陣雨；12日鋒面接近、13日鋒面通過及東北季風增強，主要降雨的時間會是在12日下半天至13日上半天。（看完整報導）
全球金融雜誌2024最富國排名 台灣第14領先中港日韓
美國「全球金融」雜誌近日公布2024年世界最富裕國家排名，台灣名列第14與去年持平，並領先中國、香港、日本及韓國。前10名的國家或地區依序為盧森堡、澳門、愛爾蘭、新加坡、卡達、阿拉伯聯合大公國、瑞士、聖馬利諾、美國以及挪威。位居榜首的盧森堡以購買力平價（PPP）為基礎計算出的各國人均國內生產毛額（GDP）為14萬3743美元。（看完整報導）
資通外銷倍增挹注 4月出口年增4.3%寫連6紅
財政部8日公布4月海關進出口貿易初步統計，4月出口金額374.8億美元，年增4.3%；進口金額310.2億美元，年增6.4%。累計前4月出、進口值均為歷年同期第2高，分別年增10.6%、3.8%。資通與視聽產品4月出口117.4億美元、年增1.1倍，財政部統計處長蔡美娜指出，這2項數據都創下歷年單月次高紀錄，背後原因是AI等新興科技應用需求不墜，強力推升伺服器、顯示卡出貨。（看完整報導）
新政府人事 劉孟奇接考選部長、施能傑任銓敘部長
第16任總統副總統交接小組8日下午透過新聞稿表示，總統當選人賴清德上週與考試院長黃榮村會面商議後，決定考選部長將由教育部政務次長劉孟奇出任，銓敘部長由前行政院人事總處人事長施能傑出任，現任公務人員保障暨培訓委員會主委郝培芝留任。交接小組表示，盼3名首長能使「教考訓用」等面向充分連結，持續引領文官制度與時俱進。（看完整報導）
人事同意權案遭擋 NCC：若無法運作恐影響手機審驗販售
行政院4月底提名現任國家通訊傳播委員會（NCC）副主委翁柏宗為委員兼主委、陳炳宏為委員兼副主委，以及委員羅慧雯及詹懿廉共4人名單函送立法院審查。國民黨立委8日在立法院程序委員會封殺此人事同意權案，等同立法院無法啟動行使相關程序。NCC副主委暨發言人翁柏宗指出，依現行組織法規定，原任委員的任期得延至新任委員就職前一日止，但部分業務如手機型式審驗須送委員會審查通過，勢必受到影響。（看完整報導）
政院提修法打擊投資詐騙 TikTok臉書須設法律代表人配合防詐
行政院會今天將通過打詐新4法相關草案，其中為打擊網路平台的投資廣告詐騙，草案要求境外大型網路廣告平台業者須在台灣設置法律代表人「類落地」，藉以配合台灣法律防詐，若未設置最高可罰新台幣2500萬元。未來像是TikTok國際版、臉書、Google都在規範範圍內。（看完整報導）
口罩令全面解除 醫療機構、老人福利機構5月19日起鬆綁
台灣醫療照護機構口罩令已逾千日，衛福部疾管署8日宣布，考量國內COVID-19疫情可控，19日起醫療（事）機構、老人福利機構從強制佩戴口罩調整為建議佩戴。國內口罩令全面解除。醫師提醒，若身體不舒服、或者是高風險族群，到醫院或人潮密集處，還是建議戴口罩。（看完整報導）
新北進入腸病毒流行期 中和板橋淡水列高風險區
新北市衛生局長陳潤秋8日表示，新北市本週進入腸病毒流行期，中和、板橋、淡水3區公告為腸病毒高風險區。全市教托育機構截至6日，累計已停課區域包括中和42班次、板橋14班次，合計共56班次。陳潤秋表示，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，家長若發現子女有腸病毒重症前兆病徵，請盡速送往醫院接受治療。（看完整報導）
馬克宏近距離外交沒奏效 習近平未做出重大讓步
中國國家主席習近平7日結束2天法國行，期間儘管法國總統馬克宏就市場准入和烏克蘭問題向習近平施壓，他依然沒有在貿易或外交政策上做出重大讓步。法國和中國企業6日就能源、金融和運輸等領域達成若干協議，但多半為合作協議或重申彼此合作的承諾。專家分析，近距離外交並未奏效，雙方交集不多。北京恐視巴黎為分化西方的「有用盟友」，法中如同「兩個相反世界的對抗」。（看完整報導）
美官員：憂用於進攻拉法 對以色列彈藥運送上週起暫停
美國一名高階官員7日表示，華府上週暫停運送炸彈給尼坦雅胡政府，是因擔心以色列即將做出決定，不顧美國反對即全面入侵加薩南部城市拉法。8日也有官員表示，美方正考慮進一步停止向以色列提供武器。以色列當局聲明指出，8日將重新開放與加薩走廊接壤的克瑞沙洛邊界關卡，並說來自埃及的援助卡車已經在當地接受安全檢查。但聯合國機構指出，這個邊界關卡尚未開啟。（看完整報導）
開箱老照片》台灣現代舞先驅蔡瑞月
1921年出生的蔡瑞月16歲赴日本東京，拜入日本現代舞之父石井漠門下習舞。二戰結束後，蔡瑞月返回台南創設「蔡瑞月舞蹈藝術研究所」。但3年後，蔡瑞月的丈夫、詩人雷石榆被以匪諜罪名驅逐出境，她也遭迫害入監3年。1953年蔡瑞月獲釋，在台北市中山北路成立「蔡瑞月舞蹈藝術研究社」，創作能量爆發且孕育許多北台灣的舞蹈人才。（看完整報導）
Podcast》加薩戰爭延燒美國校園 挺巴示威浪潮風起雲湧
美國學生針對加薩戰爭的抗議行動遍地開花，在哥倫比亞大學、耶魯大學和紐約大學等多所院校都出現挺巴勒斯坦紮營示威。這是1960、1970年代反越戰活動以來，美國境內參與示威校園數量最多、抗議時間最久的一次。學生的訴求是什麼？當地的情況如何？（收聽Podcast）
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- 早安世界》東北季風影響北台灣今偏涼 母親節全台防雨2024/05/09 07:17
- 2024/05/08 07:12
- 2024/05/07 07:24
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