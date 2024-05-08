公私協力防堵詐騙 中信銀與北檢簽署雷霆專案MOU

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（中央社記者羅元駿台北8日電）中信銀行今天與台北地檢署簽署「雷霆專案」合作備忘錄，聯手優化詐騙預警偵測機制、管制潛在不法帳戶。中信銀指出，今年前4月警示帳戶數較去年同期減少近6%，防詐成效顯著。

中信銀今天發布新聞稿指出，今天與北檢簽約「雷霆專案」合作備忘錄，台北地檢署檢察長鄭銘謙、行政院洗錢防制辦公室執行秘書蘇佩鈺、台灣高等檢察署查緝詐欺及資通犯罪督導中心執行秘書卓俊忠、中信銀總經理楊銘祥、中信金法遵長金延華、中信育樂董事長陳國恩出席見證。

楊銘祥說明，中信銀致力發展智能防詐，運用AI技術與大數據資料分析能力，識別異常交易行為，並指出去年新增警示帳戶數較2022年減少近25%，今年前4月亦較去年同期減少近6%，防詐成效顯著。

中信銀說明，「雷霆專案」將由台北地檢署提供去識別化的人頭帳戶帳號名單，運用中信銀提供的數位科技，發展詐騙預警偵測機制，以利事前精準辨識、管制潛在不法帳戶。

中信銀進一步指出，搭配行內現有「神盾聯防機制」，分行服務人員以迎賓識詐、關懷堵詐、櫃檯阻詐，以及與警方合作聯防懲詐，精進第一線阻詐成效。

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中信銀補充，積極配合政府打擊詐騙，去年攜手內政部警政署建置「中信ATM智能防詐車手交易通報系統」，全台超過7300台中信ATM皆加入連線懲詐行列，詐騙集團車手若於ATM提款，系統辨識出異常交易帳戶即觸發自動通報警察單位的機制。

鄭銘謙表示，公私協力始可有效阻詐，樂見中信銀善盡企業社會責任，運用科技分析檢察機關掌握的人頭帳戶帳號，找出潛在異常帳戶，從源頭防堵詐騙。（編輯：潘羿菁）1130508