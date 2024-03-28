台灣7千人身價逾10億 手握財富15兆海外配置近4成

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（中央社記者蘇思云台北28日電）中信銀今天發布台灣超高資產客群財富洞察報告，台灣個人財富成長強勁，2023年資產新台幣10億元以上的超高資產客群有7000人、掌握財富達15兆元，預估到2027年，億元資產以上人數近14萬人，其中10億元以上族群達8000人、個人財富掌22兆元。

中信銀行攜手波士頓顧問公司（BCG）首度調查台灣資產淨值達1億元以上與10億元以上的超高資產客群，並在今天下午舉行「2024台灣超高資產客群財富洞察報告」發布記者會，調查方法包含152份量化問卷，以及多場質化訪談。

中信銀總經理楊銘祥致詞時表示，中信銀是首批獲准開辦高資產客戶適用金融商品與服務的金融業者，截至今年2月已經有1789位高資產客戶。台灣近年經濟蓬勃發展，超高資產客群也不斷成長，高資產客戶在實質財富上，對跨境、不同類別產品都有需求，也關注家族財富傳承、社會議題等。

BCG合夥人翁詩涵也針對報告提出見解，在升息觸頂、股市利多、東南亞國家經濟成長與高技術產業投資升溫等利多帶動下，台灣個人財富成長強勁，2023年台灣整體國民個人財富總額為194兆元，2027年估計將達243兆元，年複合成長率6%。

報告指出，2023年台灣億元以上高資產客群約11萬人，資產規模達32兆元，其中，有7000人屬於10億元以上的超高資產客群，掌握的財富規模達15兆元。預估到2027年，台灣億元以上高資產客群將增加到13.7萬人，資產規模達46兆元，其中10億元以上人數增加到8000人、資產達22兆元。

翁詩涵分析，雖然億元以上高資產客群跟10億元以上的超高資產客群需求相似，但仍有不同之處。高資產客群資產配置很豐富，以存款、保險比例較高，分別為27%與14%。超高資產客群在股票、房地產與其他另類投資比重相對更高，近4成資產配置在海外。

實質財富面，翁詩涵表示，高資產客群們都非常關注地緣政治變化，在全球布局上，以個人和家族面向考量會加碼投資日本、新加坡，若從企業角度出發，以加碼越南跟印度比例較高。

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至於10億元以上超高資產客群在資產布局的特點，翁詩涵表示，這個族群基本上不會自行打理資產，8成以上會尋求商業銀行財管與私人理財、65%會找會計師事務所，他們更重視稅務效率、建立子女婚姻防火牆避免家族資產外流，也關注多代傳承議題。

中信銀行私人理財經營處處長楊子宏會後受訪時表示，亞洲來看，新加坡的高資產客群規模成長非常快，台灣則跟香港比較接近。觀察近幾年隨著供應鏈移轉、台灣科技業大幅成長，很多客戶的資金仍會匯回台灣。（編輯：楊凱翔）1130328