台泥受惠土葡水泥廠貢獻 5月營收138.6億元創新高

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（中央社記者何秀玲台北11日電）台泥受惠擴大持股土葡水泥廠併入財報，推升5月營收達新台幣138.6億元，年增44.44%，創單月新高。台泥今年前5個月營收達511.7億元，年增13.57%。

台泥董事長張安平在今年股東會揭示，未來支撐台泥發展的「四隻腳」，包括台灣水泥、大陸水泥、新能源，另一隻腳則是張安平任內啟動的土耳其、歐洲與非洲國際化布局，已為台泥營運開創穩健經營模式。

台泥今年3月完成擴大投資歐洲低碳水泥相關交割程序，其中土耳其增加20%、葡萄牙增加60%持股後，共持有「土耳其資產之合資公司」60%、葡萄牙Cimpor水泥公司100%股份，成為歐洲低碳水泥的主要供應商之一，並在今年3月6日起併入財報。短短3個月時間，累計營收已超過百億元，大幅增加對台泥營收貢獻。

張安平對今年土葡及非洲的水泥市場表示樂觀看待，他指出低碳建材將成為台泥在歐洲市場的主要競爭力。

另外，台泥新能源事業也循序成長中，綠能、儲能、電力交易等領域營收較去年同期均有成長。

亞泥今年5月營收為64.59億元，年減10.76%。雖大環境不景氣，但國內房市需求旺，帶動預拌產業，使得亞東預拌量價揚，比上月成長13.6%。

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亞泥日前宣布，董事會通過將港交所上市的亞泥中國私有化計畫，將以每股港幣3.22元（約新台幣13.34元），收購非亞泥持有的亞泥中國股份，收購金額港幣16.28億元（約新台幣67.46億元），讓亞泥中國成為亞泥100%子公司。

亞泥表示，希望透過私有化，降低維持亞泥中國上市地位和遵守監管要求的相關行政成本及管理費用，一旦下市，也為管理業務提供更大彈性。（編輯：張均懋）1130611