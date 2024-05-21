張安平：樂觀看土葡水泥市場 可望貢獻台泥合理報酬

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（中央社記者賴言曦台北21日電）台泥今天召開股東會，有股東關心公司全球布局，董事長張安平表示，今年雖然難從中國市場賺錢，但只要中國開徵碳費，台泥的產品就相對有競爭力，因此仍會繼續經營當地市場，另樂觀看待土耳其、葡萄牙水泥市場發展，認為可望給予台泥合理報酬。

台泥今天召開股東會，有股東關心中國水泥市場，張安平回應，全世界水泥消費跟GDP成長形成相當大的正比，但到了一個程度後，GDP可能繼續成長，但水泥消費量會達到「平台期」，並在平台期的某個時期後開始下降，達到谷底後再上來。

張安平指出，雖然水泥需求可能永遠上不了最高點，但水泥是一個必需品，所以不可能沒有這個產業，尤其中國現在還沒有收碳費，若當地推出碳費機制，台泥產品的競爭力就會增加，但這不代表台泥在當地不停窯、不關廠。

張安平坦言，今年基本上沒機會從中國市場賺錢，但台泥還是會繼續經營中國市場，只是會停掉一些水泥窯，甚至有些廠若評估沒有未來性，或是條件不夠好，也會關掉，「這是在未來12到18個月會做的事情」。

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另有股東詢及對土耳其、葡萄牙水泥市場的看法，張安平說，土耳其強震後水泥需求浮現，且歷經強震後，當地政府強化都更措施，要求危老建築限期拆除改建，短期看好土耳其水泥市場需求，只是當地通膨問題嚴重需要留意，但以第1季營運數字來看，土耳其、葡萄牙市場都可以樂觀看待，且可望給予台泥合理報酬。

對於水泥儲能櫃EnergyArk的未來發展，張安平指出，目前有開始開發歐洲市場和中國市場，且已收到來自法國、義大利、葡萄牙、荷蘭要求報價的需求，但要真正發展，需要在當地設廠，6月他會到葡萄牙看一下位置，也可能在中國衍生出一個儲能櫃裝配工廠。（編輯：楊凱翔、張均懋）1130521