瞄準韓國網紅商機 宏達電展示VIVE追蹤技術

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北21日電）宏達電今天宣布，與韓國電信業者SK Telecom旗下內容工作室TEAM Studio，以及韓國虛擬網紅產業協會合作舉行2024 AI與XR媒體日，吸引韓國與海外XR創新內容開發者、虛擬製作者交流創新技術。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

宏達電今天透過新聞稿表示，在2024 AI與XR媒體日活動中，展示VIVE的追蹤定位技術，涵蓋AI動作捕捉、大場域XR實景娛樂應用，以及即時影像追蹤的虛擬拍攝解決方案，韓國虛擬網紅產業協會（KOVHIA）則分享虛擬明星創作與KPOP文化結合的趨勢。

HTC韓國分公司業務總監貝克（Eric Baek）表示，與SKT TEAM Studio及韓國虛擬網紅產業協會合作，共同推動XR技術在不同領域中的潛力，看到虛擬網紅和KPOP文化的創新結合，以及HTC的追蹤定位技術在工業和軍事培訓領域的廣泛應用，盼未來能在娛樂產業中獲得更多創新。（編輯：張良知）1130521