新北清水高中舞蹈畢業展 創作發想融入文化風情

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（中央社記者黃旭昇新北21日電）新北市清水高中舞蹈班日前在樹林藝文中心演藝廳，舉辦舞團年度畢業展，校方今天表示，舞蹈創作以新北地理環境、人文風情與藝術發想，透過舞蹈詮釋新北豐富的文化。

校方今天發布新聞表示，清水高中舞蹈班為新北市唯一高中舞蹈班，以「駐足」系列創作，結合校方新課綱發展，課程規劃高一在校園駐足展演、高二在土城區駐足展演，高三則於新北駐足演出，由高三學生編創舞蹈。

校方表示，本屆畢業展學生創作包括現代舞作及古典舞作，以肢體語彙、符號內涵詮釋新北市淡水女子學堂、滬尾之役，還有林家花園、朱銘美術館等文化特色；這些舞碼融入創作主題與內涵，也落實108課綱自主學習、創作的精神。

校長賴來展還穿上舞者的白色高跟鞋互動，呈現男女兩性應互相尊重、包容。他說，感謝教育局與文化局合作，結合藝術與教育資源；除增進學生藝術人文素養，也將藝術扎根在地。

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參與演出與舞蹈創作的高三學生李昕恬表示，畢業展代表舞蹈團隊的集體合作，包括高一、高二學弟妹一起為相同的目標努力，也承傳經驗、為下階段學習準備，想要盡善盡美的氛圍令人感動，也呈現3年來最佳學習成果。

校方說，畢業班17日也前往中國文化大學舞蹈系，參訪校系博覽會，除理解舞蹈系教學環境，也體驗中國舞課程，增進對大學舞蹈藝術相關科系的認識，確定升學方向。（編輯：李錫璋）1130521