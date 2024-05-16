澎湖西溪國小畢業美展 展現學生豐富創意

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（中央社澎湖縣16日電）澎湖偏鄉的西溪國小今年有4名畢業生，今天起在湖西鄉公所2樓藝廊舉辦「藝起溪遊」畢業美展，展出百餘件作品，為國小學程留下最難忘的回憶。

西溪國小校長歐德孝表示，西溪國小校在澎湖算是偏鄉迷你小學之一，今年有鄭僑苹、洪一丞、翁芷妡和洪沛淳4名畢業生，在師生的協助下，今天以學校所學習的成果，在畢業前夕以聯合舉辦畢業美展方式，還特別致贈湖西鄉長陳振中一幅「豁達大度」書法作紀念。

歐德孝表示，4名畢業生的畢業美展，作品包括有書法、素描、兒童畫、陶藝和多媒材設計等多個領域作品百餘件，每件作品都充滿了學生無限想像和創造力，展現了對藝術的熱愛和追求。

陳振中表示，在湖西公所藝廊展出的「藝起溪遊」畢業美展，不僅展示了學生們的藝術成就，更凝聚了學校、家庭和社區的力量，共同推動了藝術教育的發展。

澎湖西溪國小「藝起溪遊」畢業美展，出席者包括澎湖文化局長洪棟霖、議員許國政與湖西轄區的校長、村長與代表等都到場參觀，美展將一直展至6月21日止。（編輯：黃世雅）1130516