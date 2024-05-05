全國學生舞蹈比賽聯合展演 23校團隊獻藝

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（中央社記者許秩維台北5日電）為推廣「全國學生舞蹈比賽」成果，主辦學校台灣師範大學將於今天下午2時、7月9日晚間7時分別在北區、南區舉行聯合展演，共23校參與演出，提供學生圓夢的舞台。

教育部今天發布新聞稿指出，第3屆「悅舞漫飛─113年全國學生舞蹈比賽特優團隊聯合展演」分別於今天下午2時在台灣藝術大學台藝表演廳、7月9日晚間7時在高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院舉行，邀請112學年全國學生舞蹈比賽中獲得最佳舞技、最佳編舞、特優等23校的團隊參與演出。

參與展演活動的舞蹈類型包含古典舞、民俗舞、現代舞及兒童舞蹈，在民俗舞展演作品中，台東高商的「竹‧禮」，從原住民族的傳統素材中編創出不同以往的表現；宜蘭縣羅東國中的「精武會」，則以舞蹈的線條美，表現武術的勁與力。

古典舞著重表演者的氣勢與肢體俐落的表現，台南市歸仁國中的「仕俑如夢」，呈現漢畫像磚石中的千姿百態，在靜止的畫面中依舊是充滿著舞蹈的動態；基隆市成功國中的「荳蔻華年」，以細膩的舞態，譜出純粹性的身段之美。

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在現代舞展演作品中，台南市中山國中的HOME，以舞蹈作品探討現代家庭夫妻間的家庭議題；台北市北安國中的作品「拚桌」則以肢解桌面及桌腳，呈現道具的多功能運用。

教育部表示，「悅舞漫飛─113年全國學生舞蹈比賽特優團隊聯合展演」分別在今天、7月9日辦理北區及南區場次，期待未來促成更多專業場館響應，給予孩子圓夢的舞台，提供民眾參與藝術活動的管道，推廣舞蹈教育理念。（編輯：管中維）1130505