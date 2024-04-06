2024青春美展 15校美術科系畢業生展創意

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（中央社記者林巧璉高雄6日電）「2024青春美展」今天在高雄市文化中心舉辦開幕式，高市文化局表示，由11所大學院校及高市4所中學美術相關科系畢業生創作，歡迎民眾體驗視覺藝術饗宴。

展覽今天下午舉行聯合開幕式，參展學校師生及在地藝術家齊聚一堂，在中華藝校造形走秀表演後，高雄市文化局副局長簡美玲致詞時感謝各參展學校支持，她說，「青春美展」從2010年起開辦迄今已邁入第15年，成為美術相關科系畢業學生發表創作的盛事。

文化局今天發布新聞稿指出，此次參與「2024青春美展」的青年學子使出渾身解數，以獨特的想像力觸及各類題材，透過多元視角和創意思考，突破自我迎接挑戰，更將傳統與現代風格相互交織、融合與進擊，展現出旺盛的創作企圖心及絢麗耀眼的青春活力。

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「2024青春美展」展出至6月11日，參展學校包括國立屏東大學、國立台南大學、南華大學、長榮大學、國立台東大學、國立高雄大學、正修科技大學、台南應用科技大學、東方設計大學、國立高雄師範大學、國立嘉義大學等11所大學院校。

另外還有高雄市中華藝校、鳳新高中、鼓山高中及前鎮高中等4所中學，展出西畫、水墨、書法、攝影、立體造型、複合媒材及數位影音等各類藝術創作。（編輯：郭諭儒）1130406