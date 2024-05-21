長江口深水航道將交管 傳福建艦兩週內2度海試

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（中央社台北21日電）中國第3艘航艦福建艦8日完成首次海試後，上海海事局昨、今兩天接連發布航行警告，長江口一大型船舶深水航道出口將於22及23日交通管制，引發福建艦是否在時隔兩週後再度海試的揣測。

福建艦為中國國產第3艘、第2艘自主建造的航空母艦，也是第1艘同時採用直通甲板和電磁彈射設計的航艦。港媒01今天引述分析說，福建艦在中華民國總統賴清德就任前後密集展開海試，不無對台威嚇的意味。

報導說，上海海事局公告的內容與福建艦本月初首度海試時極為類似，外界因此揣測福建艦可能將再海試。福建艦第二次海試與首次海試相隔僅兩週，應顯示首次海試結果良好。

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本月1日上午8時許，福建艦從上海江南造船廠碼頭解纜啟航，赴相關海域展開首次航行試驗。中共海軍8日宣布，福建艦當天下午3時許完成為期8天的首次航行試驗任務，順利返回上海江南造船廠碼頭。

01引述中國軍事專欄「海事先鋒」分析，福建艦能僅隔兩週就實施海試可證明該艦具備一定品質，且初次海試結果成功，讓相關團隊放心啟動2次海試。（編輯：周慧盈/廖文綺）1130521