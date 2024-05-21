戶外高溫作業有職災風險 勞動部6月啟動專案檢查

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（中央社記者吳欣紜台北21日電）炎炎夏日即將來臨，勞動部職業安全衛生署將於6月啟動戶外作業高風險事業單位熱危害預防專案檢查，預計檢查230場次，若違規且複查未改善，將開罰新台幣3萬至30萬元。

台灣夏日高溫難耐，戶外勞工作業時容易因熱危害中暑導致職災，為提醒雇主做好熱危害防護，勞動部職業安全衛生署計畫於6月啟動專案檢查。

勞動部職業安全衛生署職業安全衛生組長張國明今天告訴中央社記者，去年職安署執行熱危害預防專案檢查，一共檢查334場次，其中有17場次總計被開罰81萬元。

張國明指出，主要違規樣態包含戶外高溫熱危害教育訓練宣導不足、沒有降低作業場所溫度、未留意勞工的健康狀況，觀察勞工是否有不舒服、需要休息等。

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張國明也說，今年戶外熱危害高風險工作專案檢查預計檢查230場次，其中營建業占比約8成，另外還包含戶外廣告業、戶外電纜電線作業等，只要查到違規就會要求1週內改善、2週內複查，複查再不改善就直接開罰，金額為3萬至30萬元。

張國明表示，勞工在高溫下作業，雇主應針對勞工實施熱適應訓練，確保勞工對溫濕度的變化具耐受力，同時落實「多喝水」、「多休息」、「要遮陽」等預防措施、適當調配勞工作業時間及關懷勞工健康狀況。（編輯：張雅淨）1130529