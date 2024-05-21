賴總統就職布林肯道賀多國政要出席 中國強烈不滿

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（中央社台北21日電）針對美國國務卿布林肯對總統賴清德就職表示祝賀及多國政要出席就職儀式，中國外交部發言人汪文斌今天聲稱，中方對美方作法「強烈不滿、堅決反對」並提出交涉；而「少數政客的錯誤言行」是「對中國內政的粗暴干涉」，中方強烈譴責。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，汪文斌在回答外媒及中國媒體相關詢問時，作上述表示。

汪文斌針對布林肯（Antony Blinken）對賴總統就職表示祝賀宣稱，美方做法嚴重違反「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」，嚴重違背美方所作的「僅與台灣地區保持文化商務和其他非官方關係」的政治承諾，「向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號」。中方對此「強烈不滿、堅決反對」，已向美方提出嚴正交涉。

汪文斌聲稱，「台灣問題」是中國「核心利益中的核心」，是中美關係「第一條不可逾越的紅線」。中方一貫堅決反對美台開展任何形式的官方往來，堅決反對美方以任何方式任何藉口干涉台灣事務。

他又說，中方敦促美方立即「糾正錯誤」，確實恪守美國總統拜登（Joe Biden）「不支持台獨、不支持兩個中國、一中一台，不將台灣作為工具遏制中國」等承諾，停止虛化掏空「一個中國原則」，停止以任何方式縱容支持「台獨分裂勢力」，停止破壞台海和平穩定。

至於多名與中國建交國政要出席賴總統就職儀式，汪文斌說，中方堅決反對建交國與「中國台灣地區」進行任何形式的官方往來，這一立場是一貫明確的。

汪文斌宣稱，「少數國家和政客的錯誤言行」，違背了「一個中國原則」和國際關係基本準則，是「對中國內政的粗暴干涉，損害中國主權和領土完整，危害台海和平穩定」，中方對此予以強烈譴責。

他聲稱，中方嚴正要求「有關國家和相關政客」停止在涉台問題上「搞政治操弄，停止向『台獨分裂勢力』發出任何錯誤信號，停止違背國際信義，虛化掏空一個中國原則的錯誤行徑」。

汪文斌宣稱，搞「以台制華」是在玩火，必將引火燒身，自食惡果。中方將採取一切必要措施，堅定維護自身利益。（編輯：邱國強/廖文綺）1130521