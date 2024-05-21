美國務院歡迎賴總統維持台海現狀承諾

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（中央社記者石秀娟華盛頓20日專電）美國國務院今天指出，美國歡迎總統賴清德在就職及勝選之夜演說提到，要維持台海和平穩定及兩岸關係現狀的承諾。

美國國務院發言人今天回覆台灣媒體詢問時做上述表示。

賴總統在演說中提到，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。對此，國務院發言人沒有回應，並指出，就職演說中的特定用語應詢問台灣當局。

美方參加賴總統就職典禮的特使團成員包括前白宮國家經濟會議（National Economic Council）主任狄斯（Brian Deese）、前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲（Richard Bush）、現任理事主席羅森伯格（Laura Rosenberger），以及AIT處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）。

國務院說，特使團已與賴清德總統及立法院領導人等會面。美方派代表團參加就職典禮符合美國長期的一中政策及前例。美國與世界各地的台灣朋友及夥伴一起慶祝這項盛事。（編輯：陳惠珍）1130521