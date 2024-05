賴總統就職 國際媒體聚焦地緣考驗下保台民主

(中央社台北20日綜合外電報導)中華民國第16任總統賴清德、副總統蕭美琴今天宣誓就職。國際媒體多聚焦於賴總統於當前複雜地緣態勢、國內朝野三黨競爭的環境上任,等待他的是重重考驗。

紐約時報以標題「等待著台灣新領導人的是全球緊張與一個敵意鄰居」(Global Tensions and a Hostile Neighbor Await Taiwan's New Leader)報導,指賴總統就職後,將面臨動盪時節保護台灣未來民主的艱難之路。當前國外戰事頻仍、美國國內對安全優先排序出現分歧、台灣內部對確保兩岸和平看法分裂。

紐時並指賴總統已誓言將維持前任總統蔡英文抵禦北京卻不挑釁的困難之路,注定會有諸多不易。

華盛頓郵報以標題「台灣新總統宣誓就職 繼續對抗中國尋釁」(Taiwan swears in new president, stands up to Chinese aggression)報導,指賴總統上任迎來民進黨史無前例的連莊3屆總統。民進黨已將台灣民主制度轉變為抵禦中國侵略的堡壘,抵禦來自北京日益嚴峻的威脅。

華郵稱賴總統已誓言要延續台灣現有的國防和外交政策,避免與中國發生緊張關係的同時也要維護台灣的民主自由。

彭博(Bloomberg News)以標題「台灣的賴清德在美中競爭關鍵熱點之際就職」(Taiwan's Lai Takes Helm in Key Flashpoint of US-China Rivalry)報導,稱賴總統宣誓就任台灣這座民主島嶼的總統,使他夾在世界兩大強權地緣政治競逐的核心。

法新社標題「台灣新總統在中國壓力日增下就任」(Taiwan swears in new president as China pressure grows),報導賴總統就職演說中呼籲中國停止對台灣的政治、軍事恫嚇。此外也以「台灣戰貓蕭美琴就任副總統」的角度報導蕭副總統就職。

美聯社報導標題為「賴清德就任台灣總統 上任後應會強化台美關係」(Lai Ching-te inaugurated as Taiwan's president in a transition likely to bolster island's US ties)。

路透社則以「台灣新總統在中國不滿下就職」的角度報導,並提到任內將面對一個在野陣營爭先恐後向他挑戰的喧鬧國會。(譯者:陳亦偉)1130520