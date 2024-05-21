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雲嘉區域聯防堵登革熱 翁章梁、謝淑亞簽合作MOU

2024/5/21 17:03（5/21 17:21 更新）
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嘉義縣長翁章梁（右）21日與雲林縣副縣長謝淑亞（左）在嘉義大林朝傳宮簽署登革熱防治區域聯防合作備忘錄，盼強化疫情發生時應變能力與合作。中央社記者蔡智明攝 113年5月21日
嘉義縣長翁章梁（右）21日與雲林縣副縣長謝淑亞（左）在嘉義大林朝傳宮簽署登革熱防治區域聯防合作備忘錄，盼強化疫情發生時應變能力與合作。中央社記者蔡智明攝 113年5月21日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣21日電）嘉義縣府今天在大林鎮舉辦「登革熱疫情區域聯防實兵演練」，縣長翁章梁與雲林縣副縣長謝淑亞到場簽署登革熱防治區域聯防合作MOU，強化發生疫情時兩縣溝通應變能力。

嘉義縣與雲林縣相鄰，去年雲林縣古坑鄉爆發登革熱疫情，嘉義縣也隨之淪陷，梅山、大林、民雄、竹崎等鄉鎮紛紛出現病例。

嘉義縣府利用今天在大林鎮舉辦「登革熱疫情區域聯防實兵演練」活動的機會，邀請雲林縣府參與，翁章梁、謝淑亞在疾病管制署南區管制中心主任劉慧蓉見證下，共同簽署登革熱防治區域聯防合作MOU。

翁章梁致詞說，希望打破縣市壁壘，梅山鄉與古坑鄉共同組成區域聯防小組，在資源足夠狀況下相互協助，共同圍堵登革熱疫情。

翁章梁指出，去年執行登革熱化學防治時，經常遇到民眾阻撓，希望透過此次實兵演練，讓鄉親們在面對疫情時了解如何配合各單位清除孳生源，提升應對登革熱經驗。

嘉義縣衛生局表示，民國112年登革熱疫情嚴峻，嘉義縣共有241例本土確定病例及1例境外移入。（編輯：陳仁華）1130521

雲林縣古坑鄉112年出現登革熱疫情，嘉義縣梅山、大林、民雄、竹崎等鄉鎮也紛紛出現病例。嘉義縣政府21日在大林鎮舉辦「登革熱疫情區域聯防實兵演練」，人員全副武裝噴灑消毒藥劑。中央社記者蔡智明攝 113年5月21日
雲林縣古坑鄉112年出現登革熱疫情，嘉義縣梅山、大林、民雄、竹崎等鄉鎮也紛紛出現病例。嘉義縣政府21日在大林鎮舉辦「登革熱疫情區域聯防實兵演練」，人員全副武裝噴灑消毒藥劑。中央社記者蔡智明攝 113年5月21日
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