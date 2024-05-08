嘉市腸病毒就診數升 麥當勞叔叔宣導正確洗手

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（中央社記者姜宜菁嘉義市8日電）嘉義市腸病毒門急診就診人次連續上升5週，衛生局今天與麥當勞叔叔到校園宣傳正確洗手5步驟，過程生動活潑、用寓教於樂的方式，加強學童正確洗手的觀念。

依據疾管署監測資料顯示，嘉義市上週腸病毒門急診就診人次（245人）較前一週（216人）上升13.43%，已連續上升5週。

為讓防疫觀念深植校園，嘉義巿衛生局多年來與麥當勞叔叔之家慈善基金會合作，今天在垂楊國小辦理「趣洗手，樂無憂，腸病毒快快走！」校園巡迴宣導活動。

嘉義市副巿長林瑞彥、衛生局長廖育瑋局長、教育處長郭添財等人陪同麥當勞叔叔示範正確洗手5步驟，過程生動活潑、用寓教於樂的方式，加強學童正確洗手觀念。

林瑞彥表示，勤洗手是對抗任何病毒的第一防線，腸病毒對幼童傳染性極強，每年約自4月進入流行季，於5月下旬至6月中旬達到高峰，而後於9月份開學後再度出現另一波流行。

林瑞彥呼籲小朋友做好洗手5步驟「溼、搓、沖、捧、擦」及5時機，更要謹記7字訣「內外夾弓大立腕」，也提醒家長不可掉以輕心，不論大人小孩，正確洗手才能有效預防腸病毒發生。

廖育瑋強調，目前腸病毒沒有特效藥，且酒精性乾洗手對腸病毒是無效的，唯有落實勤洗手、生病速就醫、生病不上學等措施來防範。

嘉義市教育處指出，今年累計至今天已有47班因腸病毒停課，其中幼兒園40班、國小7班，目前仍有6班幼兒園停課，國中小學無停課班級。（編輯：郭諭儒）1130508