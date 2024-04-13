嘉市幸福山丘油桐花開 追「4月雪」遠眺美景

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（中央社記者蔡智明嘉義市13日電）嘉市後庄里圓林仔幸福山丘油桐花因氣候偏暖提前綻放，市府今、明2天在此舉辦2024桐花祭「憶桐趣」活動，客委會副主委周江杰出席，他說在山丘上遠眺美景是浪漫美好的體驗。

周江杰今天出席「憶桐趣—2024年嘉義市桐花祭」致詞說，以前桐花都在4月下旬花開，現在氣溫偏高，4月中旬就開了。

周江杰說，油桐花的花語是情竇初開，在4月時追著4月雪非常浪漫，且在如此好的環境、在山丘上遠眺嘉義市美景，是美好的體驗。客委會將繼續與嘉義市政府合作，開發更多與桐花相關的遊程。

嘉義市副市長林瑞彥表示，市府相當重視多元族群文化的保存，促進多元社會與文化是政府重要的施政目標，透過舉辦各項活動，讓民眾認識、欣賞並尊重、包容各種不同族群。

嘉義市府表示，「憶桐趣」活動連續2天安排桐花樹下不插電音樂會演出，邀請范宸菲、夏以儷、彤溫岑二重唱及Mr.One樂團等多組知名客家歌手、街頭藝人及本市客家文化協會等接力演唱，結合周邊小農文創市集，歡迎民眾大手牽小手來嘉賞桐。（編輯：謝雅竹）1130413